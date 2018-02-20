بين جورة الوحل والوظوظ.. هشام حداد يردّ علىMTV

علّق مقدّم “لهون وبس” هشام حداد تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، على البلبلة التي حصلت مؤخرًا على مواقع التواصل الإجتماعي، إثر تصريح لرئيس مجلس إدارة MTV السيد ميشال المر خلال برنامج “حديث البلد”.

وقال حداد: “المشكلة انو اللي بيغرق بجورة الوحل بصير كل ما يطبس بيغرق اكتر… الفقير مش يعني الوظوظ… في كتير فرق، يا ما في فقرا ارتب وأنضف من أغنى الأغنياء”.

وقال حداد في اتصال مباشر ضمن برنامج “يا ريما” مع الإعلامية ريما نجيم: “في استسهال بموضوع: فلان جعدنجي وفلان ما بيسوى وفلان سعدان… أنا كل شي عم بعمله على الهواء لآخر شي اطلع “بتسعدن” هيدا اللي شافوا؟”. وأضاف: “وآخر شي بس اعمل حلقة بيقولوا قللت من احترام الناس! لا حبيبي ما قللت من احترام حدا”.