ما حقيقة وفاة سيلفستر ستالون؟

تسببت صورة حديثة للممثل الأمريكي سيلفستر ستالون، في ذيوع شائعة وفاته، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر ستالون (71 عاما) في الصورة، وهو مجهد ومرهق، ولكن تبيّن أنها من كواليس تصوير أحدث أفلامه السينمائية، الجزء الثاني من “Creed”، والذي ستستقبله دور العرض في العام الجاري.

ويجسّد سيلفستر ستالون في أحداث فيلم “Creed 2″، واحدا من أشهر أدواره السينمائية، “روكي بالبوا”، ومن المتوقع أن يطرح في السينمات في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

كما أن فرانك ستالون، نفى على “تويتر”، شائعة وفاة شقيقه سيلفستر ستالون.

وغرّد فرانك ستالون غاضبا: “الشائعات التي تناولت وفاة شقيقي خاطئة، ما هي طبيعة هؤلاء المرضى العقليين الذي ينشرون أخبارا كهذا؟ فهؤلاء خطرون ولا يستحقون مكانا في المجتمع”.

ومن الجدير أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر مثل هذه الإشاعات، فقد كان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلوا في أيلول/ سبتمبر عام 2016 أنباء حول وفاته.