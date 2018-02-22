إيقاف نجمة لبنانية عن التمثيل..!

تواجه الفنانة اللبنانية مريم حسن أزمة حقيقية، بعدما قررت نقابة الممثلين المصريين إيقافها عن التمثيل في مصر، لمخالفتها عدداً من قواعد وقوانين النقابة التي تسري على الفنانين الأجانب.

وهذا القرار يهدد مشاركة مريم في الكثير من الأفلام والمسلسلات المعروضة عليها، حيث من الممكن ان تتراجع جهات الإنتاج عن العروض التي أرسلتها لها بعد هذا القرار الذي يعرقل خطواتها الفنية في مصر.

ولم يقتصر قرار الإيقاف على مريم فقط، بل شمل أيضاً عدداً من الفنانين وأبرزهم الفنان الكوميدي محمد ثروت، والفنانين الشباب اسلام جمال وهنادي مهنى ويسرا المسعودي وغنوة محمود.

ويعد هذا القرار الأول لأشرف زكي بعدما عاد أخيراً لرئاسة نقابة الممثلين التي كان قد استقال منها خلال الفترة الماضية، بسبب رفضه الضغوط التي فرضت عليه من بعض الفنانين في النقابة، وعاد من جديد بعد أن قام عدد من الأعضاء بتنظيم جمعية عمومية له لإبراز حبهم وثقتهم الكبيرة بشخصه ودعمهم له في الفترة المقبلة.

يذكر أن مريم حققت شهرة كبيرة عندما شاركت إياد نصار بطولة المسلسل الرومانسي “أريد رجلا”، ويعرض لها حاليا الفيلم الكوميدي “نص جوازة”.