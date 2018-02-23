بالفيديو.. إعلامية عربية تكشف: تعرضت للإغتصاب!

كشفت الإعلامية المصرية منى عراقي انها تعرضت للإغتصاب في طفولتها، عندما كان عمرها 10 سنوات.

وقالت في برنامج “بتوقيت القاهرة” على شاشة “بي بي سي عربية”: “أنا شخصيًا بعيش ألم الاغتصاب”، في معرض ردها على قرار ايقافها من قبل مجلس إدارة نقابة الإعلاميين، بسبب عبارات قالتها في برنامجها “انتباه” المذاع على قناة “المحور”.

وأكّدت أن “ألم الاغتصاب لا يشعر به سوى من مرّ بالتجربة”، مضيفةً: “أنا شخصيًا بعيش ألم الاغتصاب بشكل شخصي”.

وأوضحت أن المجتمعات العربية ليست جريئة بما يكفي للاعتراف بحوادث الاغتصاب، مشيرةً إلى أن نساء العالم “سجلن تجاربهن مع الاغتصاب في حملة Me Too، مثل ليدي غاغا وأوبرا وينفري”.

وقالت عن قرار إيقافها إنها ربما تكون أخطأت في أسلوب عرض الفكرة، لكنها غير نادمة على المحتوى الذي قدمته في الحلقة.