حبس النجمة ” شيرين”!

قضت محكمة مصرية بحبس المطربة شيرين عبد الوهاب ستة أشهر، وإلزامها بدفع عشرة آلاف جنيه مصري (أكثر من خمسمئة وخمسين دولارا) لإدانتها بالإساءة لسمعة البلاد.

كما حددت المحكمة كفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه مصري، لحين الفصل في الطعن بالاستئناف.

وكانت شيرين قد اعتذرت عما اعتبره بعض المصريين إساءة لبلادهم خلال حفل فني أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة بداية العام الجاري.

وقالت شيرين إنها لم تقصد الإساءة لمصر وشعبها، في ردها على طلب إحدى المعجبات بغناء إحدى أغنياتها الوطنية المشهورة، مشيرة إلى أن الأمر لا يعدو عن كونه “دعابة في غير محلها” منها للجمهور.

وانتشر مقطع فيديو للمطربة المصرية من حفل أقامته في إمارة الشارقة، ترد خلاله على طلب إحدى المعجبات بأداء أغنية “مشربتش من نيلها”، بأن الشرب من مياه النيل يؤدي إلى الإصابة بمرض “البلهارسيا”، موجهة نصيحة لها بشرب نوع آخر شهير من المياه المعدنية الفرنسية.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا آنذاك، قالت فيه إن ما بدر من المطربة شيرين يعد “سخرية واستهزاءا بمصر”، وذكر البيان أن الحفل كان قد أقيم في الإمارات في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية.