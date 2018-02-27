ريم السعيدي تشعّ أنوثةً بـ 6 ستايلات مختلفة في أسبوع ميلانو للموضة

دائمًا ما يحفل أسبوع ميلانو للموضة بحضور لافت من المهتمات بآخر صيحات الأزياء والجمال، فيحرصن على التواجد والتألق بأجمل التصاميم. وبإلقاء نظرة على الحسناوات اللواتي انضممن للمشاركة في إطلالات الشارع التي ترافق أسبوع الموضة، لفتت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي الأنظار بـ 6 إطلالات مليئة بالابتكار والجرأة.

ريم التي حازت على جائزة ثامن أجمل نساء العالم في إحدى المجلات العالمية التي تُعنى بالتصنيفات، أثبتت تحليها بالجرأة لتطلّ بالبيجاما لتؤكّد أنها صيحة رائجة تليق بالمناسبة.

وتنّوعت إطلالات ريم، فلدى حضورها عرض دار الأزياء الإيطالية موسكينو Moschino، تألّقت بجاكيت أسود بصفين من الأزرار، وأكملت الإطلالة مع بوت طويل باللون الأسود تناغم مع معطف طويل باللون الأبيض.

عرض دار الأزياء الإيطالية Aigner، استطاع أن يستقطب أيضا ريم التي حضرت العرض وكان للجينز حصّته في إطلالتها، فقد اعتمدت موضة بنطال الدنيم الجينز الضيق في إطلالة كاجوال متميزة وجذابة، وأظهرها الجينز بمنتهى العصرية والرقي ونسّقته مع تي شيرت أبيض، ومعطف شتوي باللون الوردي، وفوق رأسها قبعة الكوبولا.

وحضرت ريم عرض دار مصمم الأزياء الإيطالي جورجو أرماني Giorgio Armani، وقد اختارت إطلالةً موفقةً، ونسّقت فستانًا باللون الوردي مع معطف بدرجة مختلفة من اللون الوردي نفسه.

ولم تفوّت ريم عرض العلامة الإيطالية بولغري Bulgari في أسبوع الموضة بميلانو، وانتقت قطعةً رائعةً من جاكيت البليزر ونسّقتها مع بنطلون جلدي من اللاتكس.

إطلالة أخرى لمواجهة شتاء ميلان البارد، ارتدت فيها معطفًا باللون البيج من مصممة الأزياء الإيطالية Simonetta Ravizza لحضور العرض الخاص بالمصممة الإيطالية نفسها، مع حقيبة من العلامة نفسها أيضًا.