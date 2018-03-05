بالفيديو: إيقاف برنامج تلفزيوني بسبب قميص نوم نجمة لبنانية!

أصدر المجلس الاعلى للاعلام في مصر قراراً بإيقاف برنامج “الوسط الفني”، من تقديم أحمد عبد العزيز على قناة “الحدث اليوم”، بسبب مجريات حلقة الفنانة اللبنانية جيهان قمري.

وتضمنت الحلقة المذاعة منذ نحو شهر تصريحات جريئة من قمري، حول نظر المشاهدين الى اماكن حساسة من جسمها، بالإضافة الى إظهار المذيع قميص نوم على الهواء، مع تعليقه بأن قمري ارتدته في أحد مشاهدها أمام الفنان عادل إمام في “عمارة يعقوبيان”.

وفي تصريحٍ مثير للجدل عن دورها في “عمارة يعقوبيان”، قالت قمري: “الزعيم قالي هاقطعك بوس ومراته موافقة”.

وفي الفيديو المُرفق يظهر المقطع الذي تسبّب بإيقاف البرنامج.

(لها)