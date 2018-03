لبنان يحقق انجازاً في حفل الاوسكار لأول مرة في تاريخه واليكم لائحة الفائزين

فاز فيلم “ذا شيب أوف ووتر” (Shape Of Water) بجائزة أكاديمية فنون وعلوم السينما “أوسكار” أفضل فيلم وذلك في حفل ضخم اقيم امس الأحد في هوليوود بحضور اهم وجوه السينما في العالم.

وفاز المخرج المكسيكي جييرمو ديل تورو بجائزة أفضل مخرج عن نفس الفيلم.

وهذه الجائزة هي أول جائزة أوسكار يفوز بها “ديل تورو” الذي يبلغ من العمر 53 عاماً. وقال “ديل تورو” لدى تسلمه الجائزة ”إن أعظم شيء يفعله الفن، وتفعله صناعتنا، هو إزالة القيود – ويجب علينا الاستمرار في عمل هذا، عندما يطلب منا العالم أن نفعل ذلك بشكل أعمق”.

وكان لبنان قد شارك في حفل الاوسكار للمرة الأولى ضمن المنافسين إذ اختير فيلم “قضية رقم 23″ اللبناني للمخرج زياد دويري بين الأفلام الطامحة إلى نيل الجائزة العريقة عن فئة أفضل فيلم أجنبي.

وقد تنافس فيلم “قضية رقم 23” على الجائزة مع فيلم A fantastic woman تشيلي للمخرج لسيباستيان ليليو، وThe square ” – السويد للمخرج روبن أوستلوند، وOn Body and soul – المَجَر للمجرية إيلديكو إينييدي.

وقد حصد فيلم A fantastic woman جائزة اوسكار افضل فيلم اجنبي، الا ان موضوع الخسارة لم يؤثر على اللبنانيين الذين عبروا عن فخرهم بمجرد وصول فيلم لبناني الى الاوسكار حيث يعتبر هذا الانجاز بحد ذاته نجاحاً كبيراً وانجازاً في تاريخ السينما اللبنانية ولم يحل ذلك دون الاحتفال بنجوم الفيلم الذين حضروا حفل توزيع جوائز الاوسكار وكانوا خير ممثلين عن لبنان الذي وان خاب امله الا انه لم يتراجع ابدا عن فخره بهذا الانجاز التاريخي.

وكانت التعليقات قد انهالت خلال الـ 24 ساعة الاخيرة حيث تمنى الشعب اللبناني الفوز لصناع فيلم “قضية رقم 23” اضافة الى فخرهم بهذا الانجاز في عالم السينما.

اليكم اللائحة الكاملة لجوائز الاوسكار:

جييرمو ديل تورو يفوز جائزة أفضل مخرج Shape Of Water

أفضل موسيقي تصويرية تذهب إلى فيلم The Shape Of Water

جاري أولدمان يفوز بجائزة أفضل ممثل عن فيلم Darkest Hour

أفضل مخرج تذهب إلى جييرمو ديل تورو عن فيلم The Shape Of Water

فرانسيس ماكدورماند تفوز بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم Three Billboards outside Ebbing, Missour

فوز فيلم Get Out بجائزة أفضل سيناريو أصلي.

أوسكار أفضل أغنية تذهب إلى Remember Me عن فيلم COCO

أفضل مؤثرات بصرية تذهب إلى فيلم Blade Runner 2049

أفضل نص سينمائي أصلي تذهب إلى فيلم Get Out.

أفضل رسوم متحركة من نصيب فيلم “كوكو”.

أفضل نص سينمائي مقتبس تذهب إلى فيلم Call Me By Your Name

اليسون جاني تفوز بأوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم I, Tonya.

أفضل فيلم روائي قصير تذهب إلى The Silent Child

أفضل فيلم وثائقي قصير تذهب إلى Heaven is a traffic jam on the 405

فيلم Dunkirk يفوز بثلاث جوائز وهي أوسكار أفضل مونتاج في فيلم سينمائي . افضل ميكساج صوتي. افضل مونتاج صوتي

فوز فيلم Dear BasketBall بجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

أفضل فيلم رسوم متحركة تذهب إلى فيلم “كوكو”.

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير تذهب إلى فيلم Dear Basket Ball

أفضل ممثلة مساعدة تذهب إلى أليسون جاني

أفضل فيلم أجنبي تذهب إلى A Fantastic Woman

تشرشل يمنح Darkest Hour أفضل مكياج

أفضل تصوير سينمائي تذهب إلى فيلم Blade Runner 2049

أفضل تصميم إنتاج تذهب إلى فيلم The Shape Of Water

أفضل فيلم وثائقي طويل تذهب الى Icarus.

أفضل أزياء تذهب الى فيلم Phantom Thread

فيلم Darkest Hour يفوز بأوسكار أفضل مكياج وتصفيف شعر

سام روكويل يفوز بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

