بالصور.. ريتا حايك بفستان جريء ومكشوف الصدر في حفل جوائز الأوسكار

حضرت الممثلة ريتا حايك على السجادة الحمراء في حفل توزيع الأوسكار لعام 2018 مع فريق عمل فيلم “قضية رقم 23” بفستان جريء.

وخطفت حايك الأنظار على السجادة الحمراء بفستان جريء مكشوف الظهر وعند منطقة الصدر مع فتحة عند الساق بألوان متداخلة وهادئة من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

وشاركت حايك متابعيها على “انستغرام” بمجموعة من الصور، وعلقت على إحداها بالقول: “لقد ربحنا بمجرّد تواجدنا هنا.. صنعنا تاريخ جديد للبنان”.

يُذكر أن الفيلم اللبناني “قضية رقم 23” للمخرج زياد دويري كان مرشحاً للفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي، وهي المرة الأولى التي وصل فيها لبنان إلى القائمة النهائية للترشيحات.

(لها)