بعد كسر العزوبية.. هذه هي أبرز النساء في حياة كاظم الساهر!

كاظم الساهر، العازب العربي الاشهر، ترك العزوبية جانباً وأقبل بخطًى واسعة نحو الفقص الذهبي للمرة الثانية. لكنّ سارة، المرأة التي فازت بقلب محبوب النساء لم تكن الوحيدة في حياته، فزوجته الاولى وغيرها كنّ جزءاً من حياة المطرب العراقي في مرحلة ما. فكم مرّة علت راية الحب فوق دار كاظم، وإن كان بشكل سرّي، غير رسميّ أو على شكل اشاعة؟

مغربية مجهولة:

أعلن الساهر منذ سنوات عن نقل اقامته الى المغرب، مما أطلق اشاعات عن زواجه من شابة مغربية هي السبب وراء تغيير مكان اقامته. ورجت المعلومات أنها تدعى وفاء وكانت تعتني بوالدته قبل وفاتها.

علاقة عاطفية مع شيرين:

لم تسلم علاقة الزمالة التي جمعت بين القيصر وشيرين عبد الوهاب في برنامج The Voice من الاشاعات العاطفية، فبعدما قدّم لها وردة وغازلها بأسلوبه الراقي المعتاد، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي باحتمال ارتباط النجمين. خصوصاً أن القبل والاحتضانات المتلفزة وقفت لهما في المرضاد.

الشابة الاسبانية:

انشترت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع كاظم بشابة أعتقد أنها اسبانية، وتحدثت المعلومات أن علاقة عاطفية تربط بينهما خصوصاً أن الصورة التقطت في منزل الفنان. لكن تبيّن لاحقاً أنها المهندسة التي اهتمت بديكور المنزل.

اعلامية لبنانية:

جيسيكا عازار هي احدى النساء التي جمعت الاشاعات بينهما وبين القصير، فقد ظهر الفنان العراقي في صورة من عيد ميلادها اعتبرت مؤشراً على قصة حبهما.

سارة التونسية:

أملت معجبات كاظم أن يكون خبر ارتباطه بالشابة التونسية سارة اشاعة كغيرها من الاخبار، لكن القيصر أكّد خطوبته وتحدث بصراحة مع الجمهور.

(ياسمينا)