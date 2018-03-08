اصيبت بالصدمة نتيجة سرعة اللص. لارا خوري تتعرض لعملية نشل

تعرضت الممثلة اللبنانية لارا خوري لمحاولة نشل بالقرب من منزل اسرتها في منطقة الدكوانة شرقي العاصمة بيروت وذلك خلال تواجهها صباحاً الى احد النوادي الرياضية حيث هاجمها شخص مجهول على دراجة نارية صغيرة الحجم و حاول ان يجردها حقيبة يدها الا ان العناية الالهية ساعدتها و تمكنت من الفرار الى مدخل احد المباني بالقرب من موقف سيارتها وقد اشارت الى ان سرعة ذلك اللص اصابتها بالصدمة للوهلة الاولى لكنها في المقابل استطاعت الافلات منه قبل ان يلوذ بالفرار الى جهة مجهولة .

لارا اوضحت انها المرة الاولى التي تتعرض فيها لمثل تلك الحادثة التي تعاملت معها بنفس السرعة وقالت : ربما تمكنت من استعادة انفاسي في مدخل المبنى الذي لجأت اليه مع الاشارة الى انني بالفعل اصبت بالصدمة لان العملية لم تكن متوقعة و قد فوجئت بأحدهم يهاجمني قبل صعودي الى سيارتي .

تابعت : انا بخير والسارق لم يتمكن من الاستيلاء على حقيبتي .