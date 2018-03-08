بالصورة: طوني عيسى وداليدا خليل يتبادلان القبل الحميمة

لا تزال الأحداث المشوقة في مسلسل “خمسين ألف” تتصاعد بشكل كبير، خصوصاً بين بطلي العمل “ميا” والتي تجسد شخصيتها الممثلة ​داليدا خليل​، و”عماد” الذي يجسد شخصيته الممثل ​طوني عيسى​.

عيسى وخليل خطفا الأنظار بحلقة الأمس من المسلسل، خصوصا بالمشهد الرومانسي الذي جمعهما حيث تبادلا القبل، مما أدى لتفاعل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي بين جمهور المسلسل.

يذكر أن مسلسل “خمسين ألف”، من كتابة آية طيبة، إخراج دافيد أوريان، ويلعب بطولة العمل كل من: داليدا خليل، طوني عيسى، ميرنا مكرزل، ميرفا قاضي وضيف الشرف فؤاد شرف الدين.

المصدر: موقع الفن