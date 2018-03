بعد مغادرتها برنامج Take me out نقشت، سُلّطت الأضواء على المتسابقة نوال حدشيتي.

وقد قامت حدشيتي التي تركت أثرًا في البرنامج بنشر عدد من الصور المثيرة والجريئة لها عبر حسابها على “إنستغرام”.

وفوجئ المتابعون بعد رؤية نوال وقد خسرت الكثير من وزنها.

وردّت عليهم بالقول إنّها اتبعت حمية غذائية والبرنامج صُوّر منذ عام.

