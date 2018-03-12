بالفيديو – ملحم زين يُهنّئ كاظم الساهر على الطريقة البعلبكية !!

وجّه النجم اللبناني ملحم زين تهنئة خاصة للقيصر كاظم الساهر بمناسبة إعلان خبر خطوبته من الشابة سارة التونسية.

وفي رسالةٍ مصوّرة نشرها الإعلامي ربيع هنيدي عبر حسابه الرسمي على انستغرام، قال ملحم زين “بدى اقول لقيصرنا الحبيب ابو وسام الف الف مبروك ان شاء الله بالرفاق والسعادة وان شاء الله تعيش حياة مستقرة بعد كل هذا المجهود والتعب الذي بذلته من أجل الجمهور والفن”.

وقدّم ملحم في نهاية الفيديو مقطعاً من إحدى الأغنيات على الطريقة البعلبكية قائلا: “بدى أهديك نشيد العريس على الطريقة البعلبكية”.