3 نجمات ينسحبن من سباق الدراما الرمضاني.. إليكم الأسباب؟

يبدو أن موسم سباق الدراما الرمضاني القادم سيشهد عرض عدد قليل من المسلسلات مقارنة بالأعوام السابقة، بسبب انسحاب عدد من النجوم من أعمالهم بشكل مفاجئ.

وتبين خلال الساعات الماضية إنسحاب ثلاث نجمات جدايدات، أولهن النجمة إلهام شاهين التي أكدت أنها قررت عدم التواجد في موسم الدراما الرمضاني هذا العام لعدم وجود أي سيناريو جذبها، نافية ما تردد حول مشاركتها في بطولة مسلسل “بالحجم العائلي” مع النجم المصري يحيى الفخراني.

أما سميرة أحمد فأكدت أن مسلسلها الجديد “بالحب هنعدي” لن يتمكن من اللحاق بالسباق الرمضاني، موضحة أنها ستعلن عن السبب خلال الفترة القادمة.

كذلك أشارت مصادر من داخل الشركة المنتجة التي يمتلكها ممدوح شاهين إلى أن مسلسل “لعنة كارما” الذي تلعب بطولته هيفا وهبي لن يخوض السباق القادم وسيؤجل لعام 2019 بسبب ضيق الوقت.

(لها)