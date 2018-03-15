مايا دياب تكشف الكثير: تعرّضت للخيانة.. وقد أتزوّج

حلّت الفنانة مايا دياب ضيفة ضمن برنامج “بصراحة” الذي تقدمه الاعلامية باتريسيا هاشم، عبر اثير اذاعة “فايم اف ام” لتتحدث عن أغنيتها الجديدة “صديقة الي” وعن اعمالها المقبلة.

في بداية الحلقة، لفتت مايا دياب إلى أنّ الجمهور صدم بمضمون أغنية “صديقة إلي” خاصة بعدما طرحتها في عيد العشاق.

ورداً على سؤال كم مرة عاشت الخيانة في حياتها، اعترفت مايا بأنها عاشت هذه الواقعة مرة واحدة.

وأضافت: “صعب ان تكون الفنانات صديقات في لبنان بسبب الغيرة. وليس لدي مانع ان اتزوج من جديد في حال اغرمت واحببت”.

وتابعت: “أنا اتوقع الموت كل يوم لأن الموت اتفه واسرع من فكرنا”.