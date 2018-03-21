مما لا شكّ فيه بأن صوت فضل شاكر من أجمل الأصوات العربية، ومن المؤكد أنه يمتلك إحساسًا فنيًا لا مثيل له، ولكن فضل شاكر سلك في السنوات الأخيرة دربًا اختاره بنفسه، بعيدًا عن الفن، دربًا مليئةً بالأشواك والحرب والأسلحة، فهو اعتزل الغناء وأطلق لحيته، والتحق بجماعة الشيخ الموقوف أحمد الأسير التي وجّهت أسلحتها للجيش اللبناني فيما يُعرف بـ”أحداث عبرا”، وصدر بحقه حكم قضائي غيابي صادر عن المحكمة العسكرية اللبنانية يقضي بسجنه 15 سنةً مع الأشغال الشاقة.

الحديث عن فضل شاكر عاد إلى الواجهة مؤخرًا، وأصبح حديث الناس في الشارع اللبناني، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إثر الإعلان عن استضافته خلال حلقة استثنائية تُعرض عبر قناة الجديد في موعد لم يحدد بعد، يحاوره فيها الإعلامي فراس حاطوم الذي صوّر الحلقة من مكان اختباء فضل شاكر عن أعين العدالة.

على جانب آخر، نشط روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في تسجيل اعتراضهم على أنباء خرجت للإعلام، تؤكد بأن شاكر حصل على حقوق إعادة تسجيل بعض أغنيات السيدة فيروز، بتوزيع جديد تحت اسم “فضل شاكر يغني فيروز” أو “فيروزيات”، وقيل بأن شاكر وقع عقدًا مع الجهات المعنية ليكون الألبوم شرعيًا بعيدًا عن أي مساءلة قانونية تمنعه من بثّه في الإعلام وبيعه في المكاتب الموسيقية.

ولكن يبقى السؤال، إذا كانت المعلومات صحيحةً، كيف حصل فضل على حقوق إعادة تسجيل أغنيات السيدة فيروز ومِن مَن؟ وأين سجّل الأغنيات وبأي استديو تسجيل؟ ومن هي الفرقة الموسيقية التي رافقته؟ وكيف وأين سيتم إطلاقه؟ وهل سيلاقي الرواج كباقي أعمال فضل السابقة بعد اتهامه بالمشاركة بأعمال حربية ضد المؤسسة العسكرية؟

ريما الرحباني ابنة السيدة فيروز وبعد وصولها خبر إعادة تسجيل عدد من أغنيات والدتها بتوزيع جديد من قبل شاكر تساءلت: “من أين حصل فضل على الحقوق من هولو أو من راجح؟” وهولو وراجح شخصيتان وهميتان اشتهرتا في الأعمال الرحبانية.

وهنا يطرح السؤال نفسه، هل يتجرّأ فضل شاكر ويفعلها ضاربًا بعرض الحائط الحكم الصادر بحقه وهروبه من وجه العدالة والنقمة الشعبية الكبيرة بحقه، ولا سيما من أهل العسكريين الذين قتلوا في أحداث عبرا؟ هل سيتحدّى فضل شاكر الجميع ويعود إلى الغناء الذي اعتبره في الفترة الأخيرة حرامًا وعارًا، وبأن ماله حرام، وأنه يُحرّض على الرذيلة ويُغضب الله؟

المصدر: فوشيا