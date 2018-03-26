صورة جديدة لعمرو دياب ودينا الشربيني تثير ضجة.. هل يحتضنها؟

فيما لا تزال علاقة النجم المصري عمرو دياب بالممثلة دينا الشربيني يسيطر عليها الغموض، إنتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لهما كانت كفيلة باعادة قصة زواجهما السري إلى الواجهة.

تبادل عشاق دياب الصورة مشيرين إلى الثنائي الذين تواجدا في أحد المطاعم الشهيرة في منطقة النيل في القاهرة، وبدت عليهما ملامح السعادة والفرح، الأمر الذي أعاد علامات الاستفهام حول “فريق العمل”.

وما زاد من التساؤلات طريقة وقوف الشربيني قرب عمرو دياب، في حركة تدل على انسجام كبير بينهما، إلا أن العديد من المتابعين نفوا هذه الاشاعة، معتبرين أنها صورة عادية تجمع مجموعة من الاصدقاء الفرحين فيما بينهم، وهناك من ادعى أن الصورة نشرها صديق الشربيني وأكد انها “هي من تقف دائماً بجوار عمرو دياب”.