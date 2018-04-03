هشام حداد .. نحو البرامج السياسية؟؟

زكية الديراني – الأخبار

إكتملت برمجة قناة lbci المخصّصة للانتخابات النيابية المتوقّعة في أيار (مايو) المقبل. قبل شهر من الاستحقاق، أصبحت العُدة جاهزة للحدث. مع إنطلاق الأعمال التلفزيونية الحوارية التي حُدّدت لإستقبال المرشّحين والترويج لهم بطريقة علنية وواضحة، يطلّ هشام حداد بعد غد الخميس ببرنامج جديد يحمل إسم «تحصيل حاصل» (إنتاج رولا سعد صاحبة شركة «فانيلا برودكشن»)، ليشرح قانون الانتخاب النسبي الذي سيقترع الناخب على أساسه. مع إنتشار الخبر، راحت بعض المواقع الالكترونية تروّج لفكرة أن حداد سيقدّم برنامج «كلام الناس» الذي تولاه مارسيل غانم طوال 22 عاماً، قبل أن يغادر السفينة إلى mtv حيث يطلّ قريباً في حلقات خاصة بالانتخابات، على أن يتولى مهام برنامج سياسي في الصيف المقبل. لكن في حديث لـ «الأخبار»، يشير رئيس مجلس إدارة lbci بيار الضاهر إلى أن «تحصيل حاصل» (مدّته ساعة ونصف الساعة) مختلف كلّياً عن «كلام الناس» في الشكل والمضمون.

ويوضح: «العمل موجّه للناخبين في مختلف الدوائر، يشرح لهم قانون الانتخاب الجديد، ومدى تأثير الصوت التفضيلي على المرشّح. الكلّ يسأل عن قانون الانتخابات النسبي وعملية فرز الأصوات، والحاصل الانتخابي (عدد الناخبين بشكل عام). كل هذه الاسئلة وغيرها سيُجيب البرنامج عنها بطريقة مفصّلة ودقيقة وقريبة من الناس كي يكونوا مطلعين على كل ما يجري في العملية الانتخابية والوقوف على نتائج الانتخابات لناحية فوز المرشّح أو خسارته». لكن ماذا عن برنامج «لهون وبس» الذي يقدّمه هشام أيضاً (كل ثلاثاء 21:45)؟ يشرح الضاهر: «سيتولى حداد العمل معاً. برنامج «تحصيل حاصل» هو مؤقّت من أربع حلقات فقط تواكب الانتخابات النيابية وقانونها الجديد. كما سيستقبل حداد محلّلين سياسيين، مع عرض مجموعة من الريبورتاجات والمقابلات المستوحاة من الحدث السياسي. أما «لهون وبس» فهو عمل ساخر مستمرّ أيضاً على الشاشة ولا يتعارض مع المشروع الأول». فهل سيشرح نجم lol (قناة otv) للناس القانون الانتخابي بطريقته الساخرة التي اشتهر بها؟ يجيب الضاهر: «أسلوب هشام في «تحصيل حاصل» جدّي، لكنه في الوقت نفسه سهل وقريب من الناس، ويفنّد القانون بشكل واضح، ليتمكّن الناخبون من التصويت. فهو يخاطب كافة شرائح المجتمع بأسلوبه السهل». إذاً، فرض قانون الانتخاب النسبي عرض برنامج «تحصيل حاصل»، لكن السؤال الذي يُطرح: بعد الإتفاق مع هشام على الظهور في برنامجين دفعة واحدة على شاشة lbci، هل يقع المقدّم في فخّ «الإستهلاك» والاستنزاف بين مشروعين مختلفين تمام الاختلاف؟