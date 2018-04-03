هشام حداد يوضّح: “انا ما بحلّ محل حدا.. حضرو الخميس واحكمو”

تعقيبا على خبر اطلالة الاعلامي هشام حداد في برنامج جديد كل نهار خميس فضلا عن برنامج “لهون وبس”، وعن امكانية حلول حدّاد مكان مرسال غانم وبرنامج “كلام الناس”، غرّد حداد عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلاً: للتوضيح انا ما بحل محل حدا , كل الموضوع برنامج من ٤ حلقات عن الانتخابات و معاركا بمختلف المناطق…البرنامج منو كوميدي و اللي بيعرفني منيح بيعرف انو السياسة شغلتي قد الكوميديا اذا مش اكتر… ما حدا يسب هلق و ينتقد و لا حدا معقد يعمل ريتويت لناس عم تسبني … حضرو الخميس و احكمو”.

للتوضيح انا ما بحل محل حدا , كل الموضوع برنامج من ٤ حلقات عن الانتخابات و معاركا بمختلف المناطق…البرنامج منو كوميدي و اللي بيعرفني منيح بيعرف انو السياسة شغلتي قد الكوميديا اذا مش اكتر… ما حدا يسب هلق و ينتقد و لا حدا معقد يعمل ريتويت لناس عم تسبني … حضرو الخميس و احكمو — Hicham haddad (@HichamHaddad57) April 2, 2018