زواج شيرين عبد الوهاب السبت المقبل.. الشائعة تحوّلت إلى حقيقة

علمت “لها” من مصادرها الخاصة أنّ النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، ستتزوّج من الفنان حسام حبيب يوم السبت القادم، في حفلٍ تدعو إليه الأصدقاء والمقرّبين، وذلك بعد مرور فترة قصيرة على إنطلاق شائعة زواجها وارتباطها بحبيب المتواجد إلى جانبها دائماً.

“لها” حاولت الإتصال بشيرين ومقرّبين إلّا أنّنا لم نلقى إجابةً وردّاً، ويبقى الخبر المفاجئ على ذمّة المصادر، سيّما وأنّ شيرين بعيدة أخيراً عن الأنظار، وكانت قد إكتفت بإحياء سلسلة حفلات غنائية خلال الأسابيع الفائتة.

يُشار إلى أنّ خبر إرتباط شيرين وحسام كان قد شغل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الماضية، بعد تواجده إلى جانبها في أزمتها في المطار وسفره معها إلى دبي في حفل رأس السنة، فضاً عن ورود بعض المعلومات عن سفرهما إلى أوروبا معاً منذ مدّة.