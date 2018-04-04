نجمة “حب للايجار” بنسخته اللبنانية تنسحب.. لهذا السبب

قررت الممثلة داليدا خليل عدم المتابعة في تصوير ما تبقى من حلقات الجزء الثاني القصير من مسلسل “خمسين ألف”.

وأكدت ان انسحابها “ليس لأنني من هواة التنصل من ارتباطاتي بل لأنني قرأت وتمعّنت بدوري الذي قدم لخدمة باقي الادوار النسائية التي كانت مساندة أو ضيفة شرف”.

وأوضحت أنها صارحت بملاحظاتها كاتبة العمل آية طيبا وأبلغتها أنها اذا لم تصحح الخلل وتعالج محتوى دورها فستنسحب غير آسفة وهذه كانت النتيجة.

ونفت ان تكون بانسحابها قد استهدفت أحداً، وخصوصاً المنتج زياد الشويري، بحكم علاقة الصداقة التي تجمعهما.

يذكر أن المسلسل نسخة لبنانية عن المسلسل التركي “حب للايجار”، ويروي كامل قصته في إطار كوميدي اجتماعي طريف.