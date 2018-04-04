هذا ما حصل مع اليسا قبل إلغاء متابعة أحلام عبر “انستغرام”

تواصل الفنانة اليسا تأكيدها أنه لا يوجد أي خلاف أو مشاكل بينها وبين الفنانة الاماراتية أحلام، على خلفية إنتشار أخبار عن انها ألغت متابعتها للأخيرة على “انستغرام”.

ونشرت عبر موقع “تويتر” صورة جديدة تجمعها بأحلام ووجهت التحية للأخيرة وبدت عليها علامات السعادة والارتياح.

وكانت اليسا أوضحت اللغط الذي حصل حول مسألة إلغائها متابعة أحلام عبر تطبيق “انستغرام”، من خلال تغريدة شرحت فيها ملابسات ما حصل.

وكتبت النجمة اللبنانية باللغة الانكليزية: “لم أقم بإلغاء متابعتي لأحلام. يبدو أنه حصل خطأ وأعدت متابعتي لها من جديد”.

وأضافت:”نحن على علاقة جيدة، اذهبوا وابحثوا عن شيء جديد لتكتبوا عنه”.