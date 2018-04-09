وفاة سيدة “الهيبة”؟!

إنتشرت في الساعات الماضية بعض التقارير التي تفيد ان الممثلة السورية القديرة منى واصف قد توفيت، ما اثار قلقاً عند محبّيها.

معلومات “بصراحة” تؤكد ان الممثلة منى واصف بألف خير وموجودة في منزلها في الشام وذلك بعد ان انتهت من تصوير كامل دورها في مسلسل “الهيبة – العودة” بجزئه الثاني.

وهذه ليست المرة الاولى التي تطال فيها الشائعات الممثلة منى واصف ففي السابق ابدت استغرابها من السبب او الهدف من نشر تلك الشائعات.

نذكر ان “واصف” كانت قد تألقت في الجزء الاول من “الهيبة” وحالياً هي تشارك في الجزء الثاني الذي يحمل عنوان “الهيبة العودة” قصة هوزان عكو، كتابة وسيناريو باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة الصباح ويضم نخبة من وجوه الدراما نذكر منهم تيم حسن، نيكول سابا، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، منى واصف، رفيق علي أحمد، نقولا دانيال، عبد المجيد مجذوب، احمد الزين، ميشال حوراني، فاليري ابو شقرا، ختام اللحام، روزينا اللادقاني، خالد السيد، فادي ابي سمرا، نجاح سفكوني، ميرفا القاضي، ناتاشا شوفاني وغيرهم. وسيعرض عبر شاشتي الـ MBC و الـ MTV .