بالفيديو.. برومو “الهيبة – العودة” يثير ضجّة على مواقع التواصل

“أول الغيث قطرة”.. بهذه الكلمات علّق الممثّل تيم حسن على مقطع الفيديو الترويجي الأول لمسلسه الرمضاني المنتظر “الهيبة – العودة” الذي نشره عبر صفحته على “إنستغرام”.

“أول الغيث قطرة”.. بهذه الكلمات علّق الممثّل تيم حسن على مقطع الفيديو الترويجي الأول لمسلسه الرمضاني المنتظر “الهيبة – العودة” الذي نشره عبر صفحته على “إنستغرام”.

ويعود تيم حسن (جبل) رجل العصابة الآمر الناهي بنظارته السوداء، هو الذي مثل الحالة بكفاءة وبشكل حقيقي في الجزء الأول، إلى جانب شقيقه أويس مخللاتي (صخر) الذي تبيّن أنه سيستعيد بصره في الجزء الجديد من المسلسل، وابن عمهما عبدو شاهين (عبدو) الذي عاد للحياة أيضا، بعدما فارقها في نهاية الجزء الأول، ليمارسوا بطولاتهم ضمن ضيعتهم التي تقع على الحدود السورية – اللبنانية بأحداث شيقة وغريبة.

البرومو الذي نشره حسن هو قطرة الغيث الأولى التي ينتظرها جمهوره ومحبيه بعد طول انتظار، حيث تداولوا الفيديو بكثرة عبر مواقع التواصل كاشفين عن شوقهم لمتابعة العمل بتفاصيله الغامضة معلنين عن عطشهم لمعرفة ماذا سيحدث للعشيرة في الجزء الجديد.

(فوشيا)