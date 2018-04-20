تعرفوا الى النجوم الفائزين بـ”موريكس دور”.. تيم حسن الغائب الحاضر

زعت أمس الخميس جوائز “موريكس دور 2018” في عامها الثامن عشر، في حفل شهد عدّة ظواهر وعلى رأسها تألق النجمات بإطلالاتهن على السجادة الحمراء، وسيطرة نجوم مسلسل “الهيبة” على الجوائز، وكذلك غياب شيرين عبد الوهاب وتيم حسن.

وبدأ حفل توزيع الجوائز بحصول الفنانة هند صبري على جائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل “حلاوة الدنيا” الى جانب الممثل ظافر العابدين الذي حصل على جائزة أفضل ممثل عن المسلسل.

وحصلت الفنانة نانسي عجرم على جائزتين على ألبومها الأخير وكنجمة الغناء اللبناني، وقدمت أغنية “كيفك بالحب” بعد تسلمها الجائزتين.

وكرمت الفنانة منى واصف في الحفل، ووجهت كلمة إلى مروجي شائعات وفاتها، مشددة على أنهم يعطونها دافعاً للتقدم والركض للأمام.

وسيطر نجوم مسلسل “الهيبة” على قائمة الجوائز، فبعد تكريم منى واصف حصل المخرج سامر البرقاوي على جائزة تكريمية، وكذلك الممثل عبده شاهين كأفضل ممثل دور ثاني، ونادين نسيب نجيم كأفضل ممثلة عن دورها في العمل، وحصل المسلسل على جائزة أفضل مسلسل لبناني، واخيراً تيم حسن والذي كان من المقرر ان يحضر برفقة زوجته وفاء الكيلاني قبل ان يعتذر برسالة مصورة في الحفل.

وغابت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الحفل، حيث كان من المقرر ان تنظم لها زفّة خاصة على المسرح برفقة زوجها حسام حبيب بعد زواجهما، ليكون أول ظهور رسمي لهما، ولكنها تغيبت بعد وفاة والدها.

ومن مفاجآت الحفل، حضور النجمة التركية سونغول اودن التي حصلت على جائزة تكريمية بالحفل. وحصدت سوزان نجم الدين جائزة افضل ممثلة في الاعمال الدرامية المشتركة عن دورها في مسلسل “شوق”.

وحصل فيلم “القضية رقم 23” لزياد دويري على جائزة أفضل فيلم، وحصل ملحم زين على جائزة نجم الغناء اللبناني.

وحصلت أغنية “3 دقات” ليسرا وأبو على جائزة أفضل أغنية وقدمها أبو على المسرح.

المطرب زياد برجي نال جائزة الفنان الشامل، أما النجم وائل كفوري فنال جائزة أفضل ألبوم، واعتذر عن الحضور لتواجده بالأمارات.

(هي)