هكذا أصبحت ثريا مونتينيغرو “الشريرة” من مسلسل “ماريا إبنة الحي” بعد 22 سنة

في سياق بحث موقع الفن عن اهم الممثلات المكسيكيات اللواتي أبهرن المشاهدين بأدوارهن في التسعينيات ومنهن الممثلة ​إيتاتي كانتورال​ المعروفة بدور الشريرة “​ثريا مونتينيغرو​” في مسلسل “​ماريا إبنة الحي​”، حيث تبين انها تغيّرت بشكل واضح وبدت أكبر سناً على الرغم من خضوعها لحقن البوتوكس وإعتمادها الشعر الأشقر الطويل.

هي ممثلة مكسيكية، ولدت في 13 أيار عام 1975 في ميكسيكو سيتي، وهي إبنة المغني المكسيكي روبيرتو كانتوال والممثلة الأرجنتينية ذات الأصول الإيطالية إيتاتي زوتشي.

إيتاتي شاركت في الكثير من المسلسلات المكسيكية أهمها “ماريا ابنة الحي” أمام المغنية والممثلة المكسيكية تاليا.