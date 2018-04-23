فتاة جديدة في يوميات كاظم… فهل انفصل عن خطيبته؟

أثارت فتاة مجهولة حالة من الجدل بين جمهور الفنان كاظم الساهر بعد ظهورها معه مرات متكررة وفي مناسبات خاصة، لتحدث شائعات عن انفصاله عن خطيبته سارة.

وتداول جمهور كاظم صورة له مع هذه الفتاة، لتحدث بلبلة لدى البعض خصوصاً بعد أيام قليلة من انتشار الشائعات حول انفصاله سراً عن خطيبته بعد ذهاب الأخيرة لعائلتها في فرنسا.

ورجح عدد من جمهور الساهر أن تكون تلك الفتاة مجرد معجبة، تلاحقه في الأماكن التي يتردد عليها، فيما استبعد آخرون تلك الآراء لأن الفتاة ظهرت في فترات متقاربة معه وداخل سيارته وهذا لم يحدث مع أي من المعجبات الأخريات.