بالصورة.. ماذا جمع نجل فضل شاكر بملحم زين وهشام حداد؟

نشر محمد شاكر، نجل فضل شاكر صورةً عبر حسابه على “تويتر” صورةً تجمعه بالفنان ملحم زين.

وعلّق على الصورة بالقول “أبو علي الغالي”.

وبدت في الصورة مائدة غداء، في منزل متعهّد الحفلات عماد قانصو.

ونشر صورةً أخرى تضمّ ملحم زين وناصيف زيتون وهشام حداد وقال: “وبتحلى الجلسة مع الناس الطيبين، والفضل دايماً بهيك جمعات حلوة بكون للأخ الكبير عماد قانصو يللي دائماً بيته مفتوح وعامر”.

https://twitter.com/MohamedChaker/status/989778062387634176/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.lebanon24.com%2Farticle%2F5ae2dd61504c725bba4d4385%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A9..-%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B0%25D8%25A7-%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25B9-%25D9%2586%25D8%25AC%25D9%2584-%25D9%2581%25D8%25B6%25D9%2584-%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2583%25D8%25B1-%25D8%25A8%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2585-%25D8%25B2%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2588%25D9%2587%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25AD%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%259F