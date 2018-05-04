جو معلوف يوضح طبيعة الحكم الذي صدر بحقه

رداً على خبر نُشر أمس مفاده أن محكمة المطبوعات في جبل لبنان برئاسة القاضي ايلي حلو أصدرت قرارا قضى بادانة جو معلوف بجرم القدح والذم والتحقير على خلفية الحلقة التي بثّها هذا الاخير على شاشة lbci بتاريخ 16/11/2015 والتي تضمّنت اخباراً كاذبة بحق وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة من الوزير باسيل بوكالة المحاميين وليد داغر وماجد بويز.

نشر الاعلامي جو معلوف توضيحاً لما تناقلته معظم وسائل الإعلام حول الحكم الذي صدر البارحة.

وقال معلوف: “هذا الحكم هو حكم قدح وذمّ فقط لا غير! مثله مثل عشرات الأحكام التي تصدر يومياً ولم يتضمن الحكم عبارة ‘الحلقة التي تضمنت أخبار كاذبة أو كلمة أخبار كاذبة’ لا سمح الله. يرجى قراءة الأحكام قبل تضليل الرأي العام”.

https://twitter.com/joemaalouftv/status/992356572629209089/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lebanondebate.com%2Fnews%2F379737