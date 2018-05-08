فضل شاكر يكشف كيف سجَّل أغنيته في مخيم عين الحلوة ومتى!

أكَّد فضل شاكر، الأخبار التي تداولتها الصحف والمواقع الالكترونية، بأنه سيُغني تتر مسلسل “لدينا أقوال أخرى” من بطولة الممثلة المصرية يسرا، والمقرر عرضه في شهر رمضان.

وفي حديثٍ مع “عربي بوست” قال فضل شاكر، إن اسم الأغنية “تعبنا من التمثيل”، وإنه بعد الاطلاع عليها شعر بأن الكلمات تعبِّر عنه شخصياً، وهذا ما دفعه للموافقة على غنائها.

وأضاف أنّ التواصل كان عن طريق صديق وسيط بينه وبين شركة “العدل” للإنتاج، التي بادرت بطرح الفكرة على شاكر.

وأوضح أنّ هذه ليست أول تجربة له مع شركة العدل للإنتاج أو الكاتب مدحت العدل، مؤلف الأغنية.

وكشف شاكر أن هذه القصة ليست قديمة، وأنه قام بتسجيل الأغنية قبل أسبوع في مخيم عين الحلوة.

وقال إنه نظراً لعدم جاهزية منزله الذي يقبع فيه منذ سنوات في مخيم عين الحلوة، اضطر القائمون عليها إلى تسجيل ألحان الأغنية من قبل الملحن عمرو مصطفى في مصر، وبعد ذلك أرسلوها لفضل، الذي قام بتسجيل صوته عليها، وإرسالها مجدداً إلى شركة العدل للإنتاج.

وأشار شاكر إلى أنه لم يتواصل شخصياً مع الممثلة يسرا، ولكنه يعلم أنها على دراية بأنه سيُسجل أغنية المسلسل.

ووفق شاكر، فإن مقاطع من الأغنية الخاصة بالمسلسل الرمضاني سيبدأ عرضها الثلاثاء أو الأربعاء، على شكل مقاطع، من قبل منتجي المسلسل.

(عربي بوست)