بالفيديو: بعد غياب طويل .. فضل شاكر عاد للغناء بهذه الأغنية

طرحت شركة “العدل جروب”، الأربعاء 9 مايو/أيار الجاري، أغنية “شبعنا من التمثيل”، والتي يعود المطرب اللبناني فضل شاكر من خلالها للغناء والفن بعد غياب.

والأغنية من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وهي تتر مسلسل “لدينا أقوال أخرى”، من بطولة الممثلة المصرية يسرا، والذي سيعرض خلال شهر رمضان.

ومسلسل “لدينا أقوال أخرى” من بطولة يسرا ونجلاء بدر وشيرين رضا، وهو من تأليف خالد أبو بكر وأمين جمال وعبد الله حسن وإبراهيم محسن، ومن إخراج محمد علي، ومن إنتاج “العدل جروب”، وسيعرض في رمضان على عدد من القنوات العربية.

وأعلن فضل شاكر اعتزاله الفن بشكل نهائي في عام 2012، وانضم إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير.