شبعنا من التمثيل.. أوّل أغنية لـ فضل شاكر بعد عودته عن الإعتزال

طرحت “العدل جروب” رسمياً تتر مسلسل “لدينا أقوال أخرى” بصوت الفنان اللبناني فضل شاكر عبر قناة الشركة الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

الأغنية تحمل عنوان “شبعنا من التمثيل” وهي من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع أمين نبيل وقد حققت مشاهدة مرتفعة منذ الساعات الأولى على إطلاقها.

الجدير ذكره أن مسلسل “لدينا أقوال أخرى” يشارك في بطولته إلى جانب يسرا، عدد من الفنانين ومنهم شيرين رضا، أحمد حاتم، نجلاء بدر، محمد شاهين، حازم سمير، ركين سعد، والعمل من تأليف عبد الله حسن، أمين جمال، إبراهيم محسن، خالد أبو بكر وإخراج محمد علي.

للإستماع إلى أغنية فضل شاكر “لدينا أقوال أخرى”: