قرار يصدم فضل شاكر بعد نشر أول أغنية له منذ اعتزاله

نشرت وسائل إعلام مصرية فيديو لأول أغنية رسمية للمطرب اللبناني فضل شاكر، بعد عودته من الاعتزال، الذي امتد إلى نحو ست سنوات.

ونشرت شركة “العدل جروب” فيديو تتر مسلسل “لدينا أقوال أخرى”، من بطولة “يسرا”، وإخراج محمد علي، إذ أدى أغنية الشارة، فضل شاكر.

وبعد نحو 48 ساعة على نشرها، حققت الأغنية التي حملت اسم “شبعنا من التمثيل”، أكثر من 300 ألف مشاهدة.

إلا أن المطرب اللبناني تلقى صدمة غير متوقعة، بقرار شركة “العدل جروب” الاستغناء عن أغنيته، وعدم ضمها إلى المسلسل الذي يعرض في شهر رمضان المبارك.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن قرارها جاء احتراما لـ”العلاقات مع لبنان، وموقفها من جيشها”، وذلك نظرا للوضع القانوني لفضل شاكر في بلاده.

الكاتب مدحت العدل، أحد المشرفين على مسلسل “لدينا أقوال أخرى”، قال في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في قناة “صدى البلد”، إن القرار تم اتخاذه “بعد التأكد من الوضع القانوني لفضل شاكر وأنه محل اتهام”.

وأوضح العدل أن “الشركة المنتجة للمسلسل لم تكن تعلم الوضع القانوني له في لبنان”.

وتابع: “نحترم مشاعر الشعب اللبناني، ولن نستمر في التعاقد مع فضل شاكر”، مضيفا أنه سيتم إزالة كل ما يتعلق بفضل شاكر، سواء أغنية التتر أو اسمه أو صورته.

يذكر أن تصريحات مدحت العدل جاءت بعد هجوم عنيف شنه أحمد موسى وآخرون على قرار “العدل جروب” باختيار فضل شاكر لأداء الأغنية.

وكان شاكر يحظى بشعبية كبيرة في لبنان والعالم العربي، قبل أن يعلن في 2012 اعتزال الغناء، ويصبح من مناصري الشيخ اللبناني أحد الأسير، ويبتعد تدريجيا عن الفن والحفلات الصاخبة.

وفي أيلول/ سبتمبر 2017، صدر بحق شاكر حكم عسكري بالسجن 15 عاما، مع تجريده من حقوقه المدنية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عبرا”، التي وقعت بين أنصار الشيخ الأسير والقوات اللبنانية العام 2013، وقُتل على إثرها 18 جنديا لبنانيا، وأصيب آخرون.

فيما استنكر شاكر الحكم في تغريدة له، واصفا إياه بـ”الظالم”، وكونه “وقف بوجه رئيس النظام السوري بشار الأسد”.

وتوارى شاكر عن الأنظار بعد ملاحقات قضائية في حقه.

وشاكر ولد في مدينة صيدا اللبنانية عام 1969، وله نحو 11 ألبوما غنائيا خاصا، و21 أغنية منفردة.

المصدر: عربي 21