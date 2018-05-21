إعلامية شهيرة تعترف بزواجها عرفياً 4 مرات!

كشفت الإعلامية منى عراقي أنها تزوجت عرفياً من دون أن تُعلم ولديها بذلك؛ وجاء ذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “شيخ الحارة” الذي تقدمه على شاشة “القاهرة والناس”.

وأشارت عراقي إلى إن “ولديها هما نقطة ضعفها، وقد ظهر عليها التأثر التام عندما سئلت عن سبب رسوب ابنها في الثانوية العامة”.

وكشفت أنها “توقفت عن تقديم البرامج حالياً من أجل التفرغ للاهتمام بهما”. وأشارت إلى أنهما “عاشا تجربة صعبة”. إلا أن أكثر ما فاجأ المتابعين كان اعترافها بأنها تزوجت 5 مرات، 4 بشكل عرفي وزواج واحد رسمي.

واعتراضاً على إثارة هذا الموضوع، لفتت إلى أنها لم تعلم ولديها بذلك وقالت: “خبأت هذا الامر عن طفلي وهما لا يعرفان به، وقد فضحتم الموضوع في هذا البرنامج”.