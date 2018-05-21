بالفيديو – فنانة شهيرة تتعرض للضرب في الشارع!

وقعت الفنانة المصرية ريم البارودي ضحية برنامج مقالب تشارك في تنفيذه، بعدما تعرضت للضرب في الشارع.

وخلال تصوير حلقة من برنامج “عقارب الساعة” على قناة “النهار”، أدّت البارودي دور فتاة تقوم بالاعتداء على والدتها المقعدة، بهدف اختبار رد فعل الناس.

وبدأ الناس بشتم البارودي قبل أن يتصاعد الأمر الى حد الضرب، ما اضطر القائمون على البرنامج إلى التدخل لإنقاذها من أيدي المواطنين، وإخبارهم أنّه مجرد “مقلب” لاختبار مدى ردة فعلهم.

وأكدت ريم البارودي أنّها “لا تتصور أبدًا كيف تعتدي ابنة على والدتها”، لافتة إلى أنّ “مجرد التفكير في الأمر يجعلها تبكي لأنّ الله أوصى على الأم في كل الأديان”.

(لها)