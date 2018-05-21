بالفيديو: فيروز تغني مجدداً للقدس.. إلى متى يا رب؟

نشرت ريما رحباني، ابنة السيدة فيروز، على حسابها عبر يوتيوب، أغنية جديدة لوالدتها تغني فيها للقدس، في أعقاب نقل السفارة الأمريكية للقدس الأسبوع الماضي.

وتحمل الأغنية الجديدة اسم “إلى متى يا رب”، وغنتها فيروز بأسلوب الترانيم الدينية.

وظهرت السيدة فيروز في مقطع الفيديو وهي تغني الأغنية مرتدية ثوبا أسود، بينما ظهرت صور للمسيح في الخلفية، وصور أخرى من المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

يذكر أنه سبق لفيروز أن غنت للقدس، من خلال أغنية “زهرة المدائن” الشهيرة، التي سجلتها بعد نكسة 5 حزيران عام 1967 واحتلال إسرائيل للقدس الشرقية.

وآخر ألبومات فيروز الغنائية طرحته عام 2017، واسمه “ببالي”، الذي يحمل رقم 99 في مسيرتها الفنية الطويلة.

https://www.youtube.com/watch?v=U2eHfV_uMw4&feature=youtu.be