فيروز تغني للقدس مجددا: إلى متى يا رب؟

عادت المطربة اللبنانية الكبيرة، فيروز، للغناء للقدس مجددا، وسط الأجواء المتوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد افتتاح السفارة الأميركية في القدس.

وطرحت ريما رحباني، ابنة فيروز، أمس الأحد، أغنية لوالدتها تحمل اسم “إلى متى يارب”.

وتظهر فيروز في الأغنية وهي تؤدي كلماتها على شكل ترنيمة، وهي فكرة وإنتاج وإخراج ريما رحباني.

يذكر أنه سبق لفيروز أن غنت للقدس، من خلال أغنية “زهرة المدائن” الشهيرة، التي سجلتها بعد نكسة 5 يونيو عام 1967 واحتلال إسرائيل للقدس الشرقية.

وآخر ألبومات فيروز الغنائية طرحته في عام 2017، واسمه “ببالي”، الذي يحمل رقم 99 في مسيرتها الفنية الطويلة.