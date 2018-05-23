الإحصاءات تفضح مسلسلات رمضان.. ومنتج “الهيبة” يهدد: “طق شرش الحياة”!

أثار المنتج اللبناني صادق الصباح ضجة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد نشره تغريدة عن مسلسل “الهيبة”.

وغرّد الصباح، منتج “الهيبة” و”طريق”، قائلاً: “إن لم تستحِ فافعل ما شئت؛ مقولة تنطبق اليوم على شركات الإحصاءات في لبنان، فعلاً “طق شرش الحياء” وأفقد مسلسل #الهيبة العودة مصداقية كل من يحاول أن يوهم اللبنانيين بأن إحصاءات هاتين الشركتين والمحطة حتى تلامس الصدق، اصحوا، وتعاملوا مع الأمور بحقيقتها حتى لا نكشف المستور”.

وجاء كلا الصباح رداً على إحصاءات قناة “LBCI” وبعض شركات الإحصاء، التي أكّدت أنّ مسلسل “كل الحب كل الغرام” يحتل المرتبة الأولى.

من جهتها، كشفت مصادر أنّ مسلسل “طريق” عُرض على lbci لبثه ضمن باقة رمضان لكنه رُفض، لأنّ أحداثه بطيئة، لذلك، تقصدت “LBCI” عرض “كل الحب كل الغرام”.

وهنا يبقى السؤال، ماذا قصد الصباح بكشف المستور؟

(نواعم)