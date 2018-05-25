فنّانة تفضح برنامج رامز جلال.. “كنت على علم بالمقلب”!

كشفت الفنّانة المصرية ريهام عبد الغفور أنّها كانت على علم بالجزء الأول من مقلب رامز جلال، حيث اتّصل بها الكابتن مجدي عبد الغني وأخبرها بأنّهم سيصوّرون برنامجاً ترفيهياً، و”أشبه ببرامج المقالب”، في روسيا لتشجيع المنتخب المصري الذي سيشارك في مونديال روسيا لكأس العالم، فوافقت وبعدها سافرت إلى روسيا، وقالت: “عندما رأيت شبيه كوبر شككت فيه، لم أتحدّث ومشّيت البرنامج”.

وفي حديث لموقع “سيّدتي.نت” أوضحت عبد الغفور أنّه “بعد تصوير الجزء الأول من البرنامج أخبرني الكابتن مجدي عبد الغني أنّني سأذهب للملعب الذي سيحتضن مباراة المنتخب المصري، وفي طريق الذهاب ظهر لنا نمر ودبّ. وساعتها نطقت الشهادتين وتيقّنت بحتفي في الحال”.

(سيّدتي)