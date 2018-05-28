“تانغو” جريمة رمضان!

لم ينقض من شهر رمضان إلا ربعه تقريباً، وما زال بالتالي من المبكر تكوين صورة نهائية حول مسلسلات هذا العام. لكنّ بعض الانطباعات الأوليّة يمكن تسجيلها، سيّما وإذا توافقت مع ردود فعل الجمهور وتفاعلاته التي يترجمها أمام الشاشات الصغيرة كما على مواقع التواصل الاجتماعي.

إذا كان الجزء الأول من “الهيبة” والذي عرض السنة الماضية استطاع أن يحتلّ المرتبة الأولى بفضل مجموعة متكاملة من عناصر النجاح والتميّز، فإن الجزء الثاني الذي يدعونا من خلاله فريق العمل إلى “العودة” إلى أحداث سابقة لم يأت على قدر التوقعات. “الأكشن” موجود وبوقع أقوى، لكن بعض المشاهد يتجاوز الخطوط الحمراء المنطقية والواقعية. ولعلّ معرفة الجمهور بسير أحداث القصة بشكل مسبق قد أثرّت سلباً بعض الشيء على عامل التشويق والإثارة. الثقل ما زال حتماً في نجوم المسلسل: أم جبل (منى واصف) رافعة أي عمل درامي، وجبل شيخ الجبل (تيم حسن) بارعٌ ودائم القدرة على الجذب و”الأسر”. صخر (أويس مخللاتي) وشاهين (عبدو شاهين) متألقان ومندفعان بمسؤولية كبيرة ألقيت على عاتقهما من حيث يعلمان أو لا يعلمان!

وفيما تعرض MTV “الهيبة- العودة” مُراهنة عليه، بل على ما شكلّه من حالة خاصة في جزئه الأول، لم تمانع LBCI من عرض “كل الحب كل الغرام” في “وجهه”. المسلسل يحتاج حتماً إلى خبراء في عالم التمثيل والإخراج يجدون، أو يبتدعون له توصيفات وأحكام. ومع هذا، ثمة جمهور عريض اختار أن يتابعه رغم كلّ الشوائب. الأكثر غرابة أنه يحصد نسبة مشاهدة عالية. يبدو من المفيد تحليل “نفسية” الرأي العام لمعرفة الأسباب.

جوليا على LBCI محطة مريحة تجمع كلّ أفراد العائلة. كوميديا مطلوبة في زحمة قصص الحب والخيانة والقتل والحرب. “طريق” مع الثنائي عابد فهد ونادين نجيم يدعو المشاهدين إلى المضي في درب القصة حتى نهايتها قبل إطلاق أي حكم، لكنّ رسائله الاجتماعية واضحة. “ومشيت” لكارين رزق الله كمن يسير في حقل ألغام: دعسة واحدة في المكان الخطأ كفيلة بالتدمير. حتى الساعة لا يزال المسلسل في مأمن. أما “الحب الحقيقي” الذي تعرض LBC جزئه الثاني أيضاً، فحاله حال “كل الحب كل الغرام” يحصد نسبة مشاهدة لافتة.

وبحسب التقرير الذي نشرته شركة الإحصاءات “إيبسوس” حول النتائج الأولية لأكثر المسلسلات مشاهدةً خلال الأسبوع الأول من على الشاشات اللبنانية فقد تبيّن أن “كل الحب كل الغرام” يحصد 18.4 % وهي النسبة الأعلى ما شكّل مفاجأة حقيقية، يليه “الحب الحقيقي” بنسبة 15.9، و”جوليا” 10.7، “الهيبة العودة” 10.3 و”تانغو” بفارق 0.1، “طريق” 8.8، وردة شامية” 16.6، بينما احتلت مسلسلات: “ومشيت” و”موت أميرة”، وخماسيات “الحب جنون”، المراتب الأخيرة.

ومع أنّ “تانغو” حلّ الخامس بحسب هذه الإحصاءات، إلا أنّ ثمة تقديرات و”توقعات” كثيرة بتقدمّه في القريب العاجل، بل وربما بفوزه بالسباق الرمضاني لعام 2018!

المُسلسل من كتابة إياد أبو الشامات، اخراج رامي حنّا، وإنتاج شركة Eagle Films، وتعرضه LBCI و MBC، وهو من بطولة باسل خياط ودانا مارديني من سوريا، وباسم مغنية ودانييلا رحمة وطلال الجردي ويوسف حداد من لبنان.

دانييلا رحمة في تجربتها التمثيلية الأولى لا تُخيّب الآمال. “فرح” وهو اسم الشخصية التي تجسدّها، مدربّة رقص متزوّجة من “سامي” (باسم مغنية)، تلتقي بالصدفة “عامر” (باسل خياط) في أحد متاجر الألبسة عندما يكون برفقة قريب زوجها (يوسف حداد) فتبرق العيون.

يستخدم المخرج في المسلسل تقنية الدمج بين الحاضر والماضي (موضحاً ذلك عبر كتابة “الآن” أو “في الماضي” لدى الانتقال من مشهد إلى آخر) وهو أمرٌ، بخلاف ما رأى فيه البعض، ليس مزعجاً أو “مُخلّاً” بانسياب القصة وتماسكها. وهذه حتماً نقطة إضافية في رصيد النجاح.

ومع أن “تانغو” بدأ بمشهد كاد أن يدمرّه برمته (وهو مشهد حادث السير حيث تنقلب السيارة التي يقودها عامر وإلى جانبه فرح بشكل متكرر ومبالغ به حدّ أن يتمنى المشاهد لو اقتطع المشهد من لعبة GTA كونه سيكون أفضل مما عُرض)، لكنّ المشاهد التي تلت، كانت كفيلة بترميم ما سقط للتوّ!

ويتناول المسلسل إشكالية الحب والخيانة والانتقام، لكنه يدخلنا في عالم الجرائم والعنف. حادث السير الذي يقع، يكشف المستور: عامر في كوما وفرح جثة مدفونة على شاطئ البحر مع أنّ حقيبة يدها كانت مع عامر في السيارة. الاثنان كانا على علاقة غرامية، والتحقيقات التي يقودها المحقق (طلال الجردي) ترخي بظلال الغموض والتشويق وتدعو المشاهد إلى المشاركة بها.

ينجح القائمون على العمل (حتى الساعة) بأسر المتابعين وإدخالهم في عالم آخر. وليس خافياً أنّ المسلسل مستوحى جزئياً من العمل الأرجنتيني Amar, después de amar أي (حب بعد حب) وهو ما أكدّه المخرج في أحاديث صحافية سابقة. يذكر أن العمل الأرجنتيني مستوحى أيضاً من عمل كوري جنوبي اسمه April Snow).).

هكذا سترقص الخيانة رقصة “تانغو”. ويبدو أننا على موعد مع مزيد من “الرقص” المجنون في الحلقات القادمة.

ويبدو أنّ “تانغو” يرتكب جريمة بحق المشاهدين، فهو ينجح في أسرهم لساعة قبل منتصف الليل من دون أن يتجرأوا على التقاط الريموت كونترول. عناصر المسلسل الدرامية قويّة، وما بالنا حين يُضاف إليها أداء تمثيليّ مُبهر! ولعلّ أكثر من يستحق ميدالية الإبهار هي الممثلة السورية دانا مارديني التي تلعب دور زوجة عامر. سيّدة تنعم برخاء اقتصادي بفضل عمل زوجها، وأمّ لصبي صغير، لكنها ليست على ما يرام. في أحداث “الماضي” نكتشف أنها كانت تشعر بخيانة زوجها، وتحديداً مع صديقتها “فرح”، لكنها عبثاً استطاعت أن تُثبت ذلك (حتى الساعة). تبدأ بتعاطي الكوكايين، وتعود إليه (أو ربما لم تتركه) بعد الحادث الذي كشف الحقائق المرّة وترك زوجها مرمياً في المستشفى في غيبوبة وصديقتها – عدوّتها تحت التراب.

تدخل “لينا” مركز التحقيق حتماً، حالها حال “سامي”. فمن يكون القاتل؟

الأكيد أنّ اللحظات التي ترتجف فيها “لينا” مكسورة ومحطمّة ويفيض منها الغضب وحبّ الانتقام، تقتلنا جميعاً. الممثلة تغرق في الدور. تروّضه. تضيف إليه. تبتلع كلّ من حولها فيستحيل المشهد قصة حقيقية نراها ونتابع تفاصيلها الآن، الآن!

ولا حاجة طبعاً للحديث عن موهبة الممثل السوري باسل خياط وقدراته الفائقة على تجسيد الدور الذي يلعبه. يكفي النظر إلى عينيه لفهم معنى الخيانة، أو للتعرّف على رجل لا يهمه إلا نفسه وسعادته. نرجسيّ ربما، لكنه بالتأكيد لا يبخل علينا كمشاهدين بشذرات الإبداع.

وليس الممثل اللبناني باسم مغنية “ربيع كل الحبّ كل الغرام”. يطلّ مغنية علينا في “تانغو” كما عهدناه وعرفناه: موهوب، قادر على تحريك المشاعر والولوج إلى القلب.

ريبيكا سليمان- لبنان 24