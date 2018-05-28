محامون يهددون “الهيبة”.. والمنتج يرد!

عدما عبّر ناشطون ومحامون عن استيائهم من “الهيبة” وتداعوا إلى التحضير لشكاوى​ قضائية ضد صادق الصباح وشركته المنتجة للمسلسل، ردّ رئيس مجلس إدارة شركة “الصباح إخوان” المنتج صادق الصباح بالقول: “اقرأوا جيداً الكلمات التي تسبق عرض المسلسل”، مشيراً إلى أن “حوادثه وشخصياته وجغرافيته من وحي الخيال، ولا صلة لها بالواقع”، بل يصبّ في إطار “الدراما” الصرف.

إمن جهته، أعرب المحامي، أشرف الموسوي، في تصريحات، عن رغبة مجموعة من المحامين بإحالة الموضوع إلى المراجع القضائية، عبر تقديم أمر على عريضة أمام محكمة الأمور المستعجلة وكذلك التقدم بإخبار قضائي لدى النائب العام التمييزي، وذلك بهدف وقف عرضه لأنه “يثبت في ذهن المشاهد اللبناني عامة، والبعلبكي خصوصاً، صورة نمطية عن منطقتنا خلاصتها بأن هناك ثقافة وتقاليد تتناقض مع فكرة النظام العام والقانون والامن الإجتماعي”.

واعتبر الموسوي أن المسلسل يحاكي خيال وظواهر منبوذة يراد لها أن تصبح حالة عامة، وتكرس واقع ظاهرة السلاح المتفلت والقتل الثأر والمخدرات، وإن إستعمال بعض اللهجات اللبنانية العريقة لصبغ الوقائع التي تعرض بانها تحاكي حياة وأنماط عشائر وعائلات بعلبك والبقاع الشمالي.

(المدن)