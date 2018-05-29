بعد نجاح “تانغو”.. هذا ما يتمناه باسل خياط

في ظل ما يعيشه الممثل السوري باسل خياط من سعادة كبيرة إثر نجاح عمليه الدراميين الذي يشارك فيهما في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل “الرحلة” و”تانغو”، فهل يدفعه هذا النجاح لخوض عمل سينمائي؟

يجسّد باسل خياط في المسلسلين شخصية الرجل الرومانسي، حيث يلعب في “الرحلة” دور الدكتور أسامة، الشخص الرومانسي الذي يعاني من مرض نفسي يجعله شخصية منتقمة ممن حولها، وفي مسلسل “تانغو” يجسّد شخصية راقص تانغو رومانسي كثيراً وذو شخصية مركّبة وغير واضحة، لكن باسل ينفي وجود أي تشابه بين الشخصيتين مشيراً إلى أن الحكم سيكون بيد الجمهور في نهاية الموسم.

وأضاف خياط أنه اعتمد في مسلسل “تانغو” على إطلالته المعروفة في حياته الشخصية ولم يطرأ أي تغيير على مظهره، بينما في مسلسل الرحلة احتاجت الشخصية إلى تغييرات كثيرة في مظهره الخارجي من حيث الشارب والشعر المستعار التي يضعه في معظم المشاهد.

في سياق آخر، يتمنى باسل خياط أن يقدم شخصية رجل من ذوي الإحتياجات الخاصة ضمن عمل سينمائي، لكن حتى الآن لم تتح له الفرصة المناسبة، وقد يحاول البحث عن سيناريست قوي يعكف على كتابة قصة مماثلة لرغبته، يطّل بها على جمهوره من خلال عمل سينمائي ضخم خلال الفترة المقبلة.

(نواعم)