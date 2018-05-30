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فراس حاطوم يعيد الوسوف الى لبنان.. ماذا جرى في الكواليس؟

فنون
المصدر: وكالات
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بعد طول غياب عن إحيائه الحفلات في لبنان، وافق سلطان الطرب جورج وسوف على إحياء حفل خاص تقيمه شركة “شوت برودكشن”.

وعلى إثر مفاوضات عدّة، وافق الوسوف على إحياء حفل في كازينو لبنان لليلة واحدة فقط.

وتعود فكرة الحفل للمنتج المنفذ فراس حاطوم عندما حضر “أبو وديع” حفلاً كانت تقيمه الشركة في عطلة عيد الفصح الماضي في الكازينو نفسه وأحياه النجم ملحم زين، إلى جانب المغني والملحّن زياد برجي، وكان برجي هو من دعا الوسوف لحضور السهرة وبالفعل لبّى طلب صديقه وحضر واختار الصفوف الخلفية ليستمتع بالحفل.

ويومها فكّر حاطوم في أن يحيي الوسوف حفلاً لمناسبة عيد الفطر، وبالفعل جرت المفاوضات بين الطرفين.

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(نواعم)

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