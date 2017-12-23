هل بدأت “بيتكوين” في الانهيار بعد خسارة 44 بالمئة في أسبوع؟

تكبد سوق العملات الإلكترونية خسائر قاسية وصعبة خلال الأسبوع الماضي، وتصدرت عملة “بيتكوين” قائمة الخسائر بعدما خسرت نحو 44 بالمئة من قيمتها في أسبوع.

وهوت “بيتكوين” من مستوى 20 ألف دولار في تعاملات الأحد الماضي لتسجل نحو 11150 دولارا في تعاملات متأخرة مساء الجمعة، فاقدة نحو 8850 دولارا من قيمتها محققة نسبة خسائر تقدر بنحو 44.25 بالمئة.

ومنذ بداية العام وحتى أعلى مستوى حققته عملة “بيتكوين” في بداية الأسبوع الماضي، ربحت العملة الإلكترونية التي تمكنت من أن تلفت الأنظار لها نحو 19003 دولارات بعدما ارتفعت من مستوى 997 دولارا في بداية 2017 إلى نحو 20 ألف دولار في بداية الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1906 بالمئة.

وفي وقت سابق، قال محافظ بنك اليابان “هاروهيكو كورودا”، إن الارتفاع الأخير في سعر “بيتكوين” غير طبيعي، مضيفًا أنه يجرى تداولها بغرض المضاربة.

وردا على سؤال حول تشكل فقاعة بسوق “بيتكوين” أضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة النقدية: “لست في موضوع يخولني بالتحدث عن ذلك، لكن إذا نظرتم إلى الرسوم البيانية فستجدون بشكل واضح أن ارتفاع الأسعار غير طبيعي”.

وتابع بأن هناك فرقا جوهريا بين العملات الرقمية ونظيرتها التقليدية مثل الدولار والين، فهذه الأموال الافتراضية لا تخضع لتحكم البنوك المركزية أو الحكومات.

(عربي 21)