لمن يريد شراء عملات.. هذا وضع الدولار والبيتكوين!

انخفض الدولار لأدنى مستوى في شهر مقابل سلة من العملات، الخميس، مع تراجع اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة بعد إقرار تخفيضات ضريبية جديدة.

وتعرضت عملة بيتكوين المتقلبة لضغوط بيع جديدة لتسجل هبوطا تجاوز 30 بالمئة في أقل من أسبوعين.

وحققت العملات المرتبطة بالسلع الأولية، ومن بينها الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، أعلى مستويات في شهرين بعدما سجلت أسعار النحاس أعلى مستوى في أربعة أعوام وبقاء النفط عند أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2015.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أثناء التعاملات اليوم إلى أدنى مستوى له منذ السابع والعشرين من تشرين الثاني. وسجل المؤشر في أحدث قراءة انخفاضا نسبته 0.45 بالمئة عند 92.609 .

وهبط مؤشر الدولار بأكثر من تسعة بالمئة هذا العام متجها إلى تسجيل أكبر هبوط سنوي منذ 2003.

وارتفع اليورو 0.55 بالمئة إلى 1.1951 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوياته في شهر. وصعدت العملة الأوروبية الموحدة حوالي 14 بالمئة هذا العام، وتتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2003.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.32 بالمئة إلى 0.7791 دولار أميركي، بينما صعد الدولار النيوزيلندي 0.33 بالمئة إلى 0.7082 دولار أميركي.

وهبطت عملة بيتكوين 9.31 بالمئة إلى 13 ألفا و891 دولارا في بورصة بتستامب ومقرها لوكسمبورغ.

وسجلت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم مكاسب تفوق بكثير الأصول التقليدية هذا العام مع صعودها بنسبة 1300 بالمئة. لكنها تتعرض لمبيعات لجني الأرباح منذ أن سجلت مستوى قياسيا قرب 20 ألف دولار قبل 11 يوما.

(سكاي نيوز)