اترك عملك وابدأ هنا.. 10 مدن رائعة و”رخيصة”

يحلم الكثيرون بترك حياة “الوظيفة الروتينية” والعيش بلا عمل في مكان هادئ وغير مكلف، ورغم أن هذا الحلم يبدو مستبعدا على أرض الواقع، فإنه ليس مستحيلا في بعض الأماكن.

ونشر موقع “ليف آند إنفيست أوفرسيز” السياحي، لائحة بالأماكن التي تجمع التكلفة المنخفضة للمعيشة مع الجمال والبساطة، التي يمكن بها تحقيق حلم “الحياة السعيدة.. غير المكلفة”.

1- لشبونة، البرتغال

وفقا للموقع، تتميز لشبونة بأسعار تنافسية جدا للمعيشة مقارنة بأوروبا الغربية، وذلك بفضل الضرائب المخفضة ووفرة العقارات، ويقول الموقع إنه بإمكانك العيش بشكل “مريح لكن متواضع” بميزانية تعادل 1300 دولار شهريا.

كما تعد لشبونة من بين أكثر العواصم الأوروبية جمالا واعتدالا في المناخ.

2- كالي، كولومبيا

تمتاز مدينة كالي بأسعار منخفضة للسكن مقارنة بمدينة ميديلين المجاورة، وتتمتع المدينتان بالطبيعة الخلابة وبساطة المعيشة.

ورغم أن كالي كانت مرتعا لإحدى أكبر عصابات المخدرات في العالم، فإنها تنعم باستقرار أمني كبير حاليا، كما تمتاز بالجو المعتدل حتى في الصيف بسبب ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

3- سانتو دومينغو، جمهورية الدومينيكان

يمتاز اقتصاد جمهورية الدومينيكان بكونه الأسرع نموا في أميركا اللاتينية، وفي قلب هذا التطور الاقتصادي تقع العاصمة سانتو دومينغو.

ويقول الموقع أن زوجين يستطيعان المعيشة هناك بميزانية 1450 دولار في الشهر الواحد، متضمنة الإيجار والطعام.

4- سان بيدرو، بيليز

تقع هذه البلدة البحرية في وسط الكاريبي بدولة بيليز الصغيرة، وتمتاز بالهدوء والمجتمع الودود، ويتوقع من الأجانب على البلدة إنفاق 1965 شهريا على مصروفات الإيجار والمعيشة.

5- سان شينيا، فرنسا

بلدة سان شينيا البديل الأنسب للمناطق السياحية الأكثر تكلفة في الجنوب الفرنسي، تقع وسط الجبال وتمتاز بالطبيعة الخلابة والأجواء الشتوية الممتعة.

قد تكلف المعيشة زوجين 1628 دولارا شهريا، كما يمكنك المعيشة هناك بدون امتلاك سيارة، بسبب توفر وسائل التنقل الممتازة.

6- أبروتسو، إيطاليا

يضف البعض أبروتسو بـ”قطعة من الجنة”، وتجمع بين المقاهي على الشاطئ والجبال للتزلج ومزارع العنب.

ويقول الموقع إن زوجين يستطيعان العيش بتكلفة 1400 دولار شهريا، متضمنة السكن، في هذه البلدة الجميلة بإيطاليا.

7- ليوبليانا، سلوفينيا

عانت سلوفينيا بعد استقلالها عن يوغسلافيا في 1991 من نزاعات سياسية كبيرة أثرت على استقرارها، لكن بعد انضمامها للاتحاد الأوروبي بدأت تظهر ملامح الدولة الجميلة وعاصمتها ليوبليانا.

الأزواج المقتصدون بإمكانهم التمتع بطبيعة سلوفينيا بمبلغ 1059 دولارا شهريا فقط.

ومن المدن الأخرى التي ذكرها الموقع، مدينة بلايا ديل كارمن الشاطئية في المكسيك، وجزيرة بالي السياحية بإندونيسيا، ومدينة دان إنغ في فيتنام.

(سكاي نيوز)