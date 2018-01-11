توقعات بتراجع سعر عملة بتكوين بنسبة 50%

توقع تقرير اقتصادي استمرار نشاط انتاج العملة الافتراضية “بتكوين” في تحقيق أرباح في الصين، رغم احتمال تراجع قيمة العملة بمقدار النصف.

وبحسب تقرير “بلومبرغ نيو إنيرجي فاينانس”، فإن منتجي هذه العملة الرقمية بامكانهم تحقيق أرباح، حتى مع دفع أعلى أسعار للكهرباء في الصين مادام سعر العملة يزيد عن 6925 دولاراً. وحافظت العملة الرقمية داخل هذا النطاق السعري منذ منتصف تشرين الثاني الماضي، في حين يجري تداولها حالياً بسعر 13900 دولار.

يذكر أن سعر العملة الرقمية ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 1400% تقريباً، في حين ارتفع الطلب على الكهرباء اللازمة لتشغيل أجهزة الكمبيوتر العملاقة التي تنتج هذه العملات الرقمية.

ويوجد حالياً حوالي ثلاثة أرباع أجهزة الكمبيوتر العملاقة المسؤولة عن إنتاج هذه العملة الرقمية في الصين وهي أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

(24 – د ب أ)