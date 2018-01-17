فقاعة “بيتكوين” تنفجر وخسائر بالملايين للمستثمرين المجازفين

انخفضت العملة الرقمية “بيتكوين”، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع بعد توجه العديد من الدول لمنع التداول بها، وتصريحات سلبية من كوريا الجنوبية.

وتراجعت “بيتكوين” بنسبة 14% لتصل إلى 12 ألف دولار بعد أن تجاوزت أمس الاثنين 14 ألف دولار.

يأتي ذلك بعد أن نقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” تصريحات لوزير المالية كيم دونغ يون، أكد فيها بأن الحكومة ستتخذ مجموعة من الإجراءات لوقف الاستثمار “غير المنطقي” بالعملات الرقمية.

وهبطت “بيتكوين” 13.6% إلى 11.730 ألف دولار على موقع التبادل ” Luxembourg-based Bitstamp “

المصدر: رويترز