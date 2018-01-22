تساؤلات جديدة.. وجنون بين البيتكوين والذهب

قرر بعض المستثمرين في عملة “بيتكوين” وباقي العملات الرقمية بيع حصصهم والعودة إلى ما يصفونه بـ”الملاذ الآمن”، وهو الذهب.

وقالت صحيفة “تايمز” البريطانية إن تجار الذهب في أوروبا سجلوا زيادة في الطلب بمقدار خمسة أضعاف من الأشخاص الراغبين في استبدال البيتكوين.

وبعد تحقيق البيتكوين صعودا صاروخيا خلال الأشهر الماضية، تجاوزت فيها عتبة 20 ألف دولار، انهار سعر العملة الافتراضية، الأسبوع الماضي، إلى أقل من 10 آلاف دولار.

وقادت بيتكوين موجة انخفاض في العملات الرقمية بعد أن ذكرت تقارير أن كوريا الجنوبية والصين قد تحظران تداول العملة مما أثار مخاوف من شن الجهات التنظيمية حملة أوسع على العملة.

وقال دانيال ماربرغر، مدير شركة “كوينينفست”، إنه باع في يوم واحد “مجنون” 30 كيلوغراما من الذهب، بقيمة تناهز مليون جنيه إسترليني.

وأضاف “هذه الكمية تم بيعها للمستثمرين في عملة بيتكوين الرقمية التي انخفضت قيمتها بـ23 في المئة”.

وقال المحللون إن انهيار بيتكوين يثير من جديد تساؤلات حول مستقبل العملية الرقمية ومدى ثقة المستثمرين فيها.

(سكاي نيوز)